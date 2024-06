Vice-PM de Itália diz que Putin está a tentar influenciar eleições

Num fórum da ANSA, o também ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália e líder do partido Forza Italia (FI), de centro-direita, pós-Berlusconi defendeu que "Putin está a conduzir uma guerra híbrida e a tentar influenciar as eleições europeias, tentando dividir o Ocidente".

"Mas estamos todos unidos na defesa da Ucrânia", garantiu Tajani, acrescentando que "a unidade da NATO não está em risco".

"Dito isto, queremos a paz", sublinhou Tajani, que reiterou que a Itália apenas apoia o uso das armas que fornece para defesa no território ucraniano.

Também hoje Tajani tinha já comentado as palavras de Putin de quarta-feira sobre a Itália ser menos `russofóbica` em comparação com outros países ocidentais.

"Não temos de estar alinhados com ninguém: quando muito, são os outros que não estão alinhados connosco", disse o responsável à televisão Mediaset, garantindo que a "União Europeia e a NATO estão unidas na defesa da Ucrânia".

Putin tinha respondido a uma pergunta da agência noticiosa ANSA, num encontro com a imprensa, referindo que a posição de Itália (em relação à Rússia) "é mais moderada do que a de outros países europeus e tomamos isso em consideração".

"Esperamos que, quando a situação na Ucrânia começar a estabilizar, possamos restabelecer as relações com a Itália, talvez mais rapidamente do que com outros países", acrescentou.

Tajani afirmou ainda ser a favor do reconhecimento pela Itália de um Estado palestiniano, mas apenas quando as suas fronteiras estiverem definidas.

Acrescentou estarem prestes a partir os primeiros envios de contentores para a "Food for Gaza", uma iniciativa que a Itália está a liderar para levar ajuda alimentar aos civis palestinianos num trabalho com instituições das Nações Unidas.

A guerra em curso na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em solo israelita a 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo Telavive.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que já matou mais 36 mil pessoas, de acordo com as autoridades locais controladas pelo Hamas.