Legislativas 2022. Projeção da Universidade Católica dá ao PS vitória clara que poderá garantir maioria absoluta

Os socialistas contrariam as últimas sondagens em vésperas do acto eleitoral deste domingo, conseguindo uma votação que poderá chegar aos 42 por cento, de acordo com a projeção da Católica.

O PSD, que se aproximara dos socialistas nesses estudos, recolheu entre 30 a 35 por cento das escolhas dos eleitores.





Ainda de acordo com a projeção, a seguir vem o Chega com 5 a 8 por cento, consolidando-se como terceira força no Parlamento.





A IL garantirá entre 4 e 7 por cento da votação, o BE 3 a 6 por cento e a CDU 3 a 5. O CDS-PP, o PAN e o Livre terão entre 1 e 3 por cento.

PS contempla hipótese de maioria absoluta



Em termos de distribuição de deputados no hemiciclo, o PS tem, segundo a projeção, entre 102 e 116 – tocando a maioria absoluta –, o PSD entre 84 e 94 e o Chega entre 7 e 13 parlamentares.





A seguir vem a IL com uma estimativa de 5 a 9 deputados e BE e CDU com 3 a 7.