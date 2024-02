A poucos dias do arranque da campanha eleitoral, António Costa ressurgiu. O primeiro-ministro foi, na quarta-feira, um dos oradores convidados na apresentação de um livro da autoria do líder da Juventude Socialista. Um evento em que aproveitou para defender que o PS tem novas ideias para melhorar o país, até mais do que a oposição.

António Costa a defender que, apesar dos oito anos passados no Governo, o PS continua com capacidade para se reinventar e encontrar novas formas de responder aos problemas do país.