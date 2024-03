Cláudia Godinho, Antena1

A porta-voz do PAN diz que a APA está contra os valores ambientais. O Pessoas Animais Natureza fez um desvio na campanha eleitoral e foi até à Lagoa de Santo André, em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, onde acompanhou um protesto com uma centena de pessoas pela abertura da lagoa ao mar, procedimento essencial para a renovação da lagoa, e que esteve em causa devido à APA.