Com ataques ao PS e a lembrar as medidas da AD para mudar o país, o líder da Aliança Democrática defendeu que quando os resultados são maus, não se pode insistir na mesma receita. Um comício que contou ainda com a presença do presidente da Câmara de Lisboa. Carlos Moedas ouviu de Luís Montenegro que ele é a "expressão convicta de que as lutas difíceis são para a AD vencer", numa alusão à vitória surpresa de Moedas na Câmara de Lisboa.



Reportagem de Inês Ameixa.