Montenegro quer "novo ciclo" inspirado em Cavaco e "ainda melhor"

"Desde o início que eu propus para Portugal um novo ciclo de Governo aberto à sociedade, a ir de terra em terra à procura daqueles que são mais dinâmicos, que são mais competentes, que representam a capacidade do povo português ", declarou Luís Montenegro num almoço comício da Aliança Democrática (AD) na Trofa, no distrito do Porto.

O presidente do PSD, que neste comício contou com o apoio do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, saudou a sua presença e apontou-o como "uma expressão deste princípio de abertura desta candidatura", referindo que, além de autarca, "também é empreendedor".

Depois, Luís Montenegro recordou os anos de governação de Cavaco Silva, considerando que correspondem à forma como a coligação PSD/CDS-PP/PPM se quer "relacionar com a capacidade produtiva do país" e à sua ambição, "que não se resigna a estes crescimentos da economia de 1,5% ou de 2%, que quer pelo menos o dobro ou mais do que isso nos próximos anos".

"Já houve um tempo onde nós fizemos isto muitos anos seguidos. Foi de 1985 a 1995. Nós quando olhamos para esse passado não é para o contemplar, nós quando olhamos para esse passado é para nos inspirarmos para aquilo que temos de fazer. Se nós já fomos capazes de o fazer antes, vamos ser capazes de o fazer ainda melhor outra vez", afirmou.