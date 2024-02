PS acredita em "voto silencioso" que vai surgir a 10 de março

Os números das sondagens até podem não ser os melhores para o PS, mas os socialistas afirmam que os eleitores ainda acreditam no projeto eleitoral e no partido. E há até quem fale num "voto silencioso" que só se vai expressar a 10 de março, como é o caso de Capoulas Santos, ex-ministro da Agricultura de António Costa, que voltou a juntar-se ao secretário-geral do PS para fazer campanha e mostrar "fé" e "confiança" de que os portugueses conhecem o que há de "positivo" no legado socialista.



Reportagem de João Alexandre