Rita Matias diz que AD e Montenegro têm de "acordar" para as sondagens

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

"Não podemos alienar uma parte da sociedade portuguesa porque, aparentemente, são racistas, extremistas ou xenófobos. Eu não acredito que haja 20% de portugueses que sejam isso tudo que estão a fazer crer agora", diz, na Antena 1, Rita Matias.



Em declarações no programa Entre Políticos, a deputada e dirigente do Chega defende que a direita não deve "andar ao compasso" da esquerda e pede que terminem os "complexos".



"Podemos convergir à direita, já o fizemos nos Açores. Não correu bem? Porque o PSD não foi capaz de cumprir o que foi acordado no combate à corrupção, no combate à subsidiodependência e na redução do número de membros do governo. Eram as nossas três principais reivindicações", disse ainda a deputada.