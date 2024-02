Sondagem Católica. Maioria aponta para vitória da AD e prefere Montenegro como primeiro-ministro

A Aliança Democrática liderada por Luís Montenegro continua a ser apontada como a favorita à vitória na noite eleitoral de 10 de março e as intenções de voto aumentaram, inclusivamente, em relação à sondagem anterior e em relação ao PS.De acordo com a sondagem desta sexta-feira da Universidade Católica,

O PS surge em segundo lugar, com 22% de intenções de voto (mais 2 pontos percentuais em relação às últimas sondagens). O Chega aparece como terceira força política com 13% (menos um ponto percentual), seguindo-se a IL, BE, Livre, CDU e PAN.



O PS surge em segundo lugar, com 29% dos votos (menos um ponto percentual). Segue-se o Chega com 17% (dois pontos percentuais abaixo do último estudo de opinião), a IL (6%), o BE (4%), o Livre (3%), a CDU (2%) e o PAN (1%). Estima-se ainda 3% de votos brancos, nulos ou noutros partidos.

Questionados sobre quem acham que vai ser o partido mais votado nas próximas eleições, independentemente das suas preferências partidárias, 41% responde a AD e 38% o PS. Apenas 4% considera que o Chega será o partido mais votado e 17% disse não saber ou não respondeu.

Montenegro apontado como melhor primeiro-ministro

Vinte por cento disse não saber ou não respondeu.

No entanto, no frente a frente entre os dois líderes dos principais partidos, na segunda-feira, os inquiridos que viram o debate consideram que Pedro Nuno Santos foi quem esteve melhor. A maioria (33%), porém, disse não ter visto o debate e 10% apontam para um empate.



Em relação aos restantes confrontos, cerca de um quarto dos inquiridos disse não ter visto nem acompanhado. Entre os indecisos, essa percentagem sobe para cerca de um terço.

Mais indecisos entre o eleitorado que votou à esquerda

Após estudar para onde estão a ir os votos de 2022 e qual a probabilidade dos eleitores de votarem nos vários partidos,Dos eleitores que hoje votariam no PS, 57% votou no Partido Socialista há dois anos e 21% no Bloco de Esquerda.No caso da Aliança Democráticas, 74% dos eleitores que admitem votar agora na coligação atribuíram o voto ao PSD há dois anos, 71% ao CDS e 26% à Iniciativa Liberal.

A sondagem mostra ainda que 82% dos inquiridos respondeu que “de certeza vai votar” no dia 10 de março. No entanto, a Universidade Católica ressalva que “podemos assumir que essa percentagem será menor entre aqueles que não aceitaram participar” na sondagem. Por este motivo, salienta a Católica que “não é possível prever um valor para a abstenção”.

Ficha técnica





Este inquérito foi realizado pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2024. O universo alvo é composto pelos eleitores residentes em Portugal. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir duma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Todas as entrevistas foram efetuadas por telefone (CATI). Os inquiridos foram informados do objetivo do estudo e demonstraram vontade de participar. Foram obtidos 1284 inquéritos válidos, sendo 46% dos inquiridos mulheres. Distribuição geográfica: 32% da região Norte, 23% do Centro, 31% da A.M. de Lisboa, 6% do Alentejo, 4% do Algarve, 3% da Madeira e 1% dos Açores. Todos os resultados obtidos foram depois ponderados de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região com base nos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 39%*. A margem de erro máximo associado a uma amostra aleatória de 1284 inquiridos é de 2,7%, com um nível de confiança de 95%.





*Foram contactadas 3265 pessoas. De entre estas, 1284 aceitaram participar na sondagem e responderam até ao fim do questionário.