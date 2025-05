André Ventura passa noite no hospital após sentir-se mal durante discurso em Tavira

Numa segunda intervenção no comício, o deputado do Chega adiantou aos apoiantes "ter a certeza" de que na quarta-feira André Ventura "vai voltar à rua com aquela energia" para prosseguir a campanha eleitoral.







c/Lusa

André Ventura discursava na noite desta terça-feira quando, cerca das 21h10, parou de falar. Foi logo amparado por elementos da comitiva e transportado de ambulância para o hospital de Faro, onde chegou pelas 22h40Ventura vai repetir os exames esta quarta-feira e terá alta se tudo estiver dentro da normalidade.O médico do INEM que assistiu André Ventura durante a viagem de ambulância entre Tavira e o Hospital de Faro disse aos jornalistas que "está tudo bem" com o presidente do Chega.Pedro Pinto, líder da bancada do Chega, falou aos presentes no jantar-comício já depois de André Ventura ser conduzido ao hospital: "Não se preocupem que vamos ganhar as eleições do próximo dia 18 de maio"."Vamos continuar com este jantar (...) vamos continuar a lutar por este país, por este partido", concluiu o chefe de bancada, pedindo um aplauso para André Ventura.Pedro Pinto precisou que o líder do Chega sentiu uma dor no peito e que iria, "por precaução", ao hospital para "fazer exames de rotina".Acorreram ao local elementos dos Bombeiros Municipais de Tavira, assim como um ambuância do INEM de suporte de imediato de vida.No total chegaram a ser seis operacionais: dois bombeiros dos Voluntários de Tavira na ambulância dos bombeiros, dois profissionais do INEM, um enfermeiro e um técnico de emergência pré-hospitalar na ambulância do INEM (com suporte imediato de vida) e um médico e um enfermeiro no carro do INEM.