Apuramento em marcha. Quase 300 mil votos de emigrantes chegaram a Lisboa

São 1.050 os membros das 150 mesas – sete por cada – que estão a recolher e contar os votos dos emigrantes portugueses, para os quais foram enviadas cartas, para 192 destinos, contendo o boletim de voto.





Relativamente às questões relacionadas com o sigilo sobre a identidade dos eleitores, que, juntamente com o boletim de voto, deveriam ter enviado uma cópia do cartão de cidadão, André Wemans assegurou que “cada mesa tem à disposição uma máquina de destruição de papel e assim que o voto é lançado nos cadernos verificados, esse documento de identificação é automaticamente destruído”.



Dos votos que chegaram ao local de contagem, o responsável da CNE estima que “cerca de 244 mil são da Europa, 44 mil do círculo Fora da Europa (…) 18 mil da Ásia e um pouco menos de África”.

Sobre a chegada das cartas com os votos dos portugueses residentes no estrangeiro, Wemans referiu que está “ligeiramente idêntica à dos anos anteriores”, sem “grande alteração” e sem “um aumento significativo”.

A AD - Coligação PSD/CDS venceu as eleições legislativas de 18 de maio, com 89 deputados, se se juntarem os três eleitos pela coligação AD com o PPM nos Açores, enquanto PS e Chega empataram no número de eleitos para o parlamento, 58.





c/ Lusa

