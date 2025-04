Queixa do Livre sobre debates. ERC não vê "qualquer impedimento legal" à escolha de Nuno Melo

A ERC reconhece, todavia, como “legítima a expectativa do partido Livre de debater com o líder do PSD e cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP”.

O calendário

A coligação entre social-democratas e democratas-cristãos apontou o líder do CDS-PP, Nuno Melo, em vez de Luís Montenegro, para os debates nas televisões com Bloco de Esquerda, Livre e Pessoas-Animais-Natureza.relativamente aos demais candidatos às eleições de 18 de maio.A Entidade Reguladora para a Comunicação Social deu agora a conhecer a deliberação ERC/2025/126 Isto desde que sejam “salvaguardados os preceitos da Lei n.º 72-A/2015, de 23 de julho, que estabelece o regime jurídico da cobertura jornalística em período eleitoral”, ainda segundo a deliberação.O Conselho Regulador conclui que, para acrescentar que “, apresentadas às diversas candidaturas”.Os debates televisivos que antecedem as eleições legislativas antecipadas começaram na segunda-feira com os frente-a-frente entre os líderes da AD, Luís Montenegro, e do PCP, Paulo Raimundo, na TVI. André Ventura, número um do Chega, e Inês Sousa Real, coordenadora do PAN, mediram forças na RTP3.• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Mariana Mortágua (BE) - SIC• 22h00: André Ventura (Chega) x Rui Tavares (Livre) - RTP3• 18h00: Paulo Raimundo (CDU) x Rui Tavares (Livre) - SIC Notícias• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Rui Rocha (IL) - RTP1• 22h00: Mariana Mortágua (BE) x Inês Sousa Real (PAN) - CNN Portugal• 21h00: Nuno Melo (AD) x Rui Tavares (Livre) - TVI• 22h00: Rui Rocha (IL) x Paulo Raimundo (CDU) - SIC Notícias• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Inês Sousa Real (PAN) - TVI• 22h00: Mariana Mortágua (BE) x Paulo Raimundo (CDU) - RTP3• 21h00: Nuno Melo (AD) x Inês Sousa Real (PAN) - SIC• 22h00: Rui Rocha (IL) x Rui Tavares (Livre) - CNN Portugal• 21h00: Luís Montenegro (AD) x Rui Rocha (IL) - RTP1• 22h00: Mariana Mortágua (BE) x Rui Tavares (Livre) - SIC Notícias• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x André Ventura (Chega) - TVI• 22h00: Rui Rocha (IL) x Inês Sousa Real (PAN) - SIC Notícias• 21h00: Nuno Melo (AD) x Mariana Mortágua (BE) - RTP1• 22h00: André Ventura (Chega) x Paulo Raimundo (CDU) - CNN Portugal• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Rui Tavares (Livre) - SIC• 22h00: André Ventura (Chega) x Rui Rocha (IL) - RTP3• 21h00: Pedro Nuno Santos (PS) x Paulo Raimundo (CDU) - RTP1• 22h00: André Ventura (Chega) x Mariana Mortágua (BE) - SIC Notícias• 18h00: Rui Tavares (Livre) x Inês Sousa Real (PAN) - RTP3• 18h00: Paulo Raimundo (CDU) x Inês Sousa Real (PAN) - CNN Portugal• 21h00: Luís Montenegro (AD) x André Ventura (Chega) - SIC• 22h00: Rui Rocha (IL) x Mariana Mortágua (BE) - CNN Portugal• 21h00: Luís Montenegro (AD) x Pedro Nuno Santos (PS) - simultâneo SIC/RTP/TVI• 09h30: Debate das rádios entre líderes dos partidos com assento parlamentar - simultâneo Antena 1/Observador/Renascença/TSF• Debate entre líderes dos partidos com assento parlamentar - RTP• Debate entre os partidos sem assento parlamentar – RTPDiante da posição da AD - Coligação PSD/CDS,, reiterando a disponibilidade de Mariana Mortágua para debater com Luís Montenegro.No último sábado, o partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) interpôs uma providência cautelar junto do Tribunal Cível de Lisboa a reclamar a inclusão nos debates televisivos.