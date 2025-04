PAN "muleta" e Chega "de joelhos". Ventura e Sousa Real trocam acusações durante o debate

O tema da violência contra as mulheres é o tiro de partida para este debate. Para André Ventura, a manifestação do último fim de semana contra a violência sobre mulheres em frente à Assembleia da República “devia ter sido à porta de partidos como o PAN, PS, Livre e do BE, porque quando o Chega propôs aumentar penas para crimes sexuais não estiveram lá, estiveram a olhar para outro lado”.



O líder do Chega lembrou diversas propostas do partido sobre este tema, nomeadamente o aumento das penas e castração química para pedófilos e a expulsão de imigrantes condenados por crimes sexuais.



“Estamos numa situação de verdadeira impunidade e o Chega foi o único partido que votou contra isso”, declarou. “Partidos como o PAN, o Livre e Bloco de Esquerda tornaram as mulheres objetos”, remata.