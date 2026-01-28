Em direto
Minuto Tático. Debate sem surpresas

Não houve surpresas no debate final das eleições Presidenciais 2026.

Para os comentadores da Antena 1, António José Seguro aprofundou os temas, André Ventura mostrou-se mais crítico.

Se por um lado Seguro, que tenta agradar esquerda e direita, corre o risco de não conseguir mobilizar a direita e perder a esquerda, por outro lado, Ventura parece ter desistido do eleitorado do centro direita. 

Análise de José Palmeira e Paula Espírito Santo.
