Minuto Tático. Debate sem surpresas

Para os comentadores da Antena 1, António José Seguro aprofundou os temas, André Ventura mostrou-se mais crítico.





Se por um lado Seguro, que tenta agradar esquerda e direita, corre o risco de não conseguir mobilizar a direita e perder a esquerda, por outro lado, Ventura parece ter desistido do eleitorado do centro direita.





Análise de José Palmeira e Paula Espírito Santo.