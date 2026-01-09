Política
Presidenciais 2026
André Ventura "responde à voz do dono", diz Catarina Martins
Catarina Martins diz que é chocante ver o candidato da extrema direita aplaudir Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, depois do que aconteceu na Venezuela.
Foto: Rui Minderico, Lusa
O pacote laboral mereceu de novo duras críticas por parte da candidata a Belém. A precaridade que poderá trazer à vida das pessoas levou Catarina Martins a afirmar que não se choca com a existência de trabalhadores do Bangladesh no nosso país, mas sim com leis laborais do Bangladesh em Portugal. E isso, assegura, nunca irá permitir.
Se o pacote laboral passar teremos, no entender da candidata, um país de onde os jovens terão de fugir e onde aqueles que ficarem não vão conseguir pagar casa ou constituir família.