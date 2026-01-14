António Filipe apela ao voto dos indecisos pela primeira vez

Foto: Inês Martins

Num discurso perante centenas de pessoas, o candidato disse aos apoiantes que é importante "falar com as pessoas, com amigos, familiares e companheiros de trabalho" até ao grande dia, até domingo, dia das eleições para a Presidência da República.



O candidato apoiado pela CDU procurou ainda derrubar a ideia de votar no menos mau. "O povo português não conquistou o direito de voto para se votar no mal, nem que seja no menor, quando se tem a possibilidade de votar no bem", disse. E rematou: "há muitos votos de pessoas indecisas para ganhar".