Política
Presidenciais 2026
António Filipe encosta Seguro ao centro-direita
O dia do candidato apoiado pela CDU começou na Costa da Caparica, numa ação com o partido "Os Verdes".
Foto: Inês Martins
Em declarações aos jornalistas e no rescaldo do debate da noite anterior, António Filipe reafirmou que não desiste da corrida a Belém, mesmo depois de Jorge Pinto ter deixado essa hipótese em cima da mesa. O candidato apoiado pela CDU disse que António José Seguro não representa os interesses da esquerda, e encostou o adversário a Gouveia e Melo e a Marques Medes.
Junto à praia, António Filipe recebeu ainda um manifesto de apoio com 200 assinaturas de ecologistas.