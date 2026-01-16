António José Seguro considera que diálogo da candidatura é com os portugueses

Questionado se considera esclarecedor quando decide não responder aos ataques dos adversários, Seguro respondeu que fala "de soluções para resolver os problemas dos portugueses".



"O meu diálogo não é com os outros adversários, sobretudo quando eles me atacam de uma forma (...) menos simpática", argumentou. "Eu dialogo, desde o início desta campanha, (...) com os portugueses. Escuto os portugueses, ouço os portugueses e converso com eles. E depois apresento as minhas propostas para soluções".



O candidato apoiado pelo PS rejeita que possa passar uma imagem de passividade.



António José Seguro considerou ainda ser "uma pessoa muito abençoada" pelos apoios que tem tido, apesar de achar que a candidatura "é muito mais vasta".