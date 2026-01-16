António José Seguro "muito apoiado" nas Caldas da Rainha

"Venho do Norte, vou encerrar em Lisboa e, naturalmente, passo aqui na terra onde vivo", justificou o candidato apoiado pelo PS. "Ver esta multidão aqui com esta chuva é, naturalmente, um motivo de orgulho".



"É a terra onde vivo (...) e sinto-me muito apoiado".



Seguro disse ainda que, nos últimos dias, tem sido alvo de ataque por parte dos outros candidatos, mas prefere não responder.



"Não respondo. Estou centrado em encontrar soluções para resolver os problemas dos portugueses. Eles podem atacar mas eu não respondo".



Lembrando que os problemas dos portugueses é que precisam de soluções, o candidato disse que veio "para elevar o nível político do debate em Portugal".