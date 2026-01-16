Política
Presidenciais 2026
Catarina Martins quer "economia qualificada" para o país
No último dia de campanha, Catarina Martins visitou as oficinas da EMEF, em Guifões, por acreditar que o papel do chefe de Estado também passa por ter um "projeto para o país sobre a sua economia".
Para Catarina Martins, "as campanhas têm de ser sobre ideias, porque a candidatura à Presidência tem de ser sobre uma ideia para a nossa Economia, para o nosso país".
"Quero uma economia qualificada, de salários dignos, de pensões dignas. Quero um país que tenha indústria e quero um país que tenha os serviços públicos de que precisa e que sirvam toda a população".