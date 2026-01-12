Catarina Martins quer ser travão aos preços da habitação

Catarina Martins autografou uma garrafa de vinho da Bairrada e levou outra de oferta. Visitou os vendedores de produtos biológicos e, com a colher de pau, ajudou Zé João a cozinhar uma mistura cheirosa de cogumelos e feijão!



"Queres um copo de tinto?", perguntou o vendedor. "É tão cedo!", respondeu a candidata.





"Este governo acha que uma renda baixa é uma renda que é maior do que o salário mínimo nacional", disse a candidata a propósito dos dados mais recentes do Eurostat, que dão conta de que os preços das casas continuam a aumentar. Catarina Martins disse querer ser um travão de emergência aos preços da habitação em Portugal e criticou o governo por achar que uma renda de 2300 euros é uma renda moderada., disse a candidata a propósito dos dados mais recentes do Eurostat, que dão conta de que os preços das casas continuam a aumentar.

Os Mercadinhos da margem esquerda realizam-se uma vez por mês por iniciativa do Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda seguiu depois para o Porto.