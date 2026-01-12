Política
Presidenciais 2026
Catarina Martins quer ser travão aos preços da habitação
A candidata à Presidência da República começou, este domingo, numa feira na margem esquerda do Mondego, em Coimbra. "Tem um ótimo nome", brincou.
Fotos: Paulo Novais, Lusa
"Queres um copo de tinto?", perguntou o vendedor. "É tão cedo!", respondeu a candidata.
Catarina Martins disse querer ser um travão de emergência aos preços da habitação em Portugal e criticou o governo por achar que uma renda de 2300 euros é uma renda moderada. "Este governo acha que uma renda baixa é uma renda que é maior do que o salário mínimo nacional", disse a candidata a propósito dos dados mais recentes do Eurostat, que dão conta de que os preços das casas continuam a aumentar.
Os Mercadinhos da margem esquerda realizam-se uma vez por mês por iniciativa do Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda seguiu depois para o Porto.