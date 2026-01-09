Cotrim de Figueiredo acha que é o alvo a abater nas presidenciais

O liberal acede e grava-se no meio de centenas de pessoas - algumas estão ali por ele; outras pelo São Gonçalinho. "Parabéns, Laura! E parabéns, também, pela tua escolha magnífica do sentido de voto no dia 18: a primeira vez que vais votar - e vais votar muita bem", diz Cotrim.



É assim ao longo de todo o percurso. O liberal é parado muitas vezes e dá para perceber, na rua, por que razão é associado às faixas etárias mais jovens - embora, é certo, muitos outros - e de várias idades - lhe prometam o voto. À porta da Capela de São Gonçalinho, uma mulher confidencia que é nele que vai pôr a cruz. "Imaginei", responde o candidato que, de todas as vezes, agradece o apoio, troca beijinhos e apertos de mão.



Aqui, Cotrim de Figueiredo tem uma missão: apanhar pelo menos uma das cavacas que são arremessadas a partir da capela. Os aveirenses dizem que elas dão sorte. O liberal já disse que não vai fazer promessas ao santo - não espera ganhar com intervenção divina - mas, mesmo assim, apanha os doces tradicionais, com a ajuda de um guarda-chuva virado de pernas para o ar.



É por isso que o eurodeputado não foge aos lançamentos, mas quando é confrontado com perguntas sobre as críticas dos adversários - quer marcaram todo o dia de campanha - usa alguma ginga diplomática para não ser demasiado confrontacional. "Registo apenas que sim: quando um candidato está na boca de todos como aquele que interessa abater, é porque deve estar a incomodar todas essas candidaturas. Parece-me lógico", afirma.



O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal tem-se esforçado por passar a mensagem de que a candidatura que apresenta é a única que tem crescido de forma consistente - e apoia-se nas sondagens para justificar o que diz. Agora tem outra evidência e cede à tentação: sim, diz Cotrim, as críticas são um bom sinal para quem está na corrida.