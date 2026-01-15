"É bom que as tradições passem de presidente para presidente". Jorge Pinto foi ao Barreiro beber ginjinha

No meio de sondagens desanimadoras e a ser questionado diariamente sobre se desiste a favor de António José Seguro, Jorge Pinto não muda a resposta e até afirma que foram os outros candidatos a chegar depois a um tema para ele essencial, a revisão da Constituição.