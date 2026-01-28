É falso que André Ventura venceu com 40% na Alemanha e na Bélgica na primeira volta das presidenciais
No debate com António José Seguro, André Ventura afirmou que venceu a primeira volta das presidenciais com 40% na França, Alemanha e Bélgica, mas na verdade só obteve mais votos no primeiro destes três países.
+++ Alegação: "venci com 40% em países como a França, Bélgica e Alemanha" +++
No debate televisivo realizado na terça-feira, 27 janeiro, entre os dois candidatos à segunda volta das eleições presidenciais, André Ventura afirmou ter vencido a primeira volta das eleições com 40% dos votos dos emigrantes que vivem na França, Bélgica e Alemanha.
A afirmação surgiu durante o debate do tema da imigação, com Ventura a afirmar que "o debate está completamente enviesado" e que "a economia precisa [de imigrantes] porque paga mal a quem quer trabalhar e criou uma cultura de subsídios em que muita gente sente que mais vale não trabalhar do que trabalhar, e isso levou a uma exigência brutal de mão de obra."
O candidato defendeu que "a exigência de mão de obra não pode significar uma substituição populacional, nem pode significar o que está a acontecer noutros países - como em França, na Bélgica e na Alemanha".
"Talvez por isso eu tenha vencido com 40%, as eleições, nestes países, porque eles sabem o que é que não pode acontecer cá, que é o que aconteceu lá", rematou (https://www.rtp.pt/play/p16317/e905134/presidenciais-2026-debate-antonio-jose-seguro-x-andre-ventura, a partir dos 1:04:43).
+++ Factos: André Ventura venceu na França, mas ficou em segundo na Alemanha e na Bélgica +++
A consulta da página da Secretaria Geral do Ministerio da Administração Interna revela que André Ventura venceu na emigração, com 40,93% dos votos, com resultados acima dos 40% em África, Américas e Europa, mas não passando dos 16,65% na Ásia e Oceania, onde liderou Luís Marques Mendes: https://www.presidenciais2026.mai.gov.pt/resultados/estrangeiro
No entanto, na Europa, nos três países que citou, só venceu na França, com 60,46% dos votos, não tendo passado dos 22,25% na Alemanha, onde Seguro ficou em primeiro com 36,16%, e dos 19,61% na Bélgica, onde o vencedor também foi Seguro com 38,93% dos votos.
Apesar de ter liderado nos votos dos emigrantes portugueses residentes na Europa, com 40,98%, face aos 24,74% do segundo mais votado, que foi António José Seguro, Ventura apenas ficou em primeiro lugar em cinco países: Andorra, França, Luxemburgo, Sérvia e Suíça.
Os candidatos que ficaram em segundo e terceiro lugar venceram em mais países, com Seguro a ser o mais votado em 15 (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chéquia, Dinamarca, Finlândia, Grécia, Itália, Noruega, Países Baixos, Reino Unido, Suécia, Turquia, Ucrânia) e Cotrim de Figueiredo, o terceiro mais votado, a vencer em oito países (Chipre, Croácia, Eslováquia, Espanha, Hungria, Irlanda, Polónia, Roménia).
+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso, mas +++
É falso que na primeira volta das presidenciais o candidato André Ventura obteve 40% dos votos dos emigrantes que vivem na Alemanha e na Bélgica, ao contrário do que afirmou no único debate televisivo realizado durante a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais.
Nestes dois países venceu António José Seguro e Ventura não passou dos 22,25% na Alemanha e dos 19,61% na Bélgica. Mas é verdade que venceu na França com uma percentagem até superior, de 60,46%, e que foi o mais votado na Europa, onde venceu em apenas cinco países, mas obteve 40,98% dos mais de 53 mil votos apurados.