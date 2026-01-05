Gouveia e Melo. "A campanha é curta para se enganarem no candidato"

“A vida é curta demais para beber mau café? A campanha é curta demais para se enganarem no candidato”, apontou o candidato presidencial, depois de uma pausa para café.







Acompanhado pelo ex-deputado do PS e ex-secretário de Estado Ricardo Pinheiro, Gouveia e Melo visitou, de bata vestida e toca na cabeça, a fábrica de café da Delta e destacou o papel “percursor” de Rui Nabeiro.





“Não se falava e coesão social e ele praticou uma economia com coesão social”, disse, em conversa com um dos netos do fundador da Delta.





Numa manhã em que distribui elogios, Gouveia e Melo guardou as críticas para o chefe do Governo. "Mesmo enquanto presidente do PSD, continua a ser um primeiro-ministro. Não consegue dissociar as duas coisas. E vai ter que conviver com o futuro Presidente da República, seja ele qual for”, atirou, questionado sobre as declarações de Luís Montenegro que, numa ação de campanha de Luís Marques Mendes, se referiu indiretamente ao almirante como um candidato populista.





“Não pode condicionar os portugueses a escolherem o Presidente da República que ele acha que lhe dá jeito”, acusou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada.





E Gouveia e Melo não poupou também dois dos principais adversários. “O que eu vejo são os dois candidatos do sistema, um a querer ir para ajudar o Governo e outro a querer ir para dizer que de alguma forma contraria o Governo. Não, não tem que contrariar o Governo", defende o candidato.





"O que tem é que ser equilibrado e tem que ser independente. E hoje essa independência está perfeitamente posta em causa, porque o que nós temos são candidatos verdadeiramente partidários".