Política
Presidenciais 2026
Gouveia e Melo apela. "Não desperdicem o voto em quem não quer ser Presidente"
No Mercado de Alvalade, em Lisboa, Henrique Gouveia e Melo virou o discurso para André Ventura.
Foto: José Sena Goulão, Lusa
“Se há voto útil, é esse. Não desperdicem o voto em quem não quer ser Presidente na verdade. E que está, esse sim, numa lógica totalmente partidária, sem sequer ter o objetivo real da presidência”, defendeu o candidato a Belém, que acrescentou. “E esse voto vai ser completamente desperdiçado. Porque estas eleições são duas voltas, não é só uma volta”.
Com as sondagens a mostrarem uma tendência desfavorável, Gouveia e Melo diz-se “angustiado” com o “risco” de se escolher um “mau Presidente”. E, assegurou o almirante, se passar à segunda volta nenhum partido será “derrotado”. “A minha passagem não significa a derrota de nenhum partido. Porque sou independente. Estou fora das lógicas partidárias. E a minha passagem significa a vitória de uma mudança”, afirmou Gouveia e Melo.