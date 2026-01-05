Gouveia e Melo evoca Sá Carneiro e critica quem tenta apropriar-se do seu legado

Gouveia e Melo fez estas declarações no final de uma ação de campanha por uma das ruas pedonais do centro de Viseu, que terminou precisamente junto à estátua do fundador e primeiro líder do Partido Popular Democrático (PPD).

Segundo o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, após o 25 de Abril de 1974, Portugal atravessou "um período sombrio em que a revolução se poderia ter desviado para uma ditadura", mas "houve um conjunto de homens que travou" essa deriva totalitária.

"Sá Carneiro foi um deles e é merecida esta homenagem", considerou o almirante, tendo ao seu lado o antigo ministro socialista da Saúde Correia de Campos.

Interrogado sobre o facto de vários candidatos presidenciais seus opositores reivindicarem representar atualmente o legado reformista de Sá Carneiro, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada contrapôs: "Ninguém se apropria de legado nenhum, porque isso é impossível".

"O doutor Sá Carneiro era uma pessoa muito especial, um grande democrata. Ninguém se consegue apropriar do nome, da personagem, do que representa um outro homem", sustentou.

Gouveia e Melo referiu então que se associa ao que Francisco Sá Carneiro representou na história da democracia portuguesa.

"Mas não vou tentar apropriar-me. Ele foi um grande homem português. E eu gosto dos homens que serviram a nação, que serviram essencialmente a democracia", completou.

Perante os jornalistas, Henrique Gouveia e Melo assumiu depois que a figura de Francisco Sá Carneiro "é uma inspiração".

"Sá Carneiro era um social-democrata, tinha a preocupação de uma economia desenvolvida, mas também tinha uma grande preocupação social. Julgo que os sociais-democratas de hoje se devem inspirar nele, porque às vezes estes neoliberalismos que nos cercam esquecem que o mercado não resolve tudo", advertiu.

Neste ponto, o almirante voltou a defender a sua tese, segundo a qual "o mercado resolve grande parte dos problemas, puxa pela economia, mas sem um Estado que regula, sem um Estado social que garanta os elevadores sociais, a sociedade acaba por se enfraquecer com o tempo".