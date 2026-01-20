Gouveia e Melo foi o candidato com mais tempo de antena em sinal aberto

Segundo os dados do serviço e-telenews da Mediamonitor, entre 1 e 16 de janeiro, Henrique Gouveia e Melo "liderou o ranking de presença nos principais blocos informativos da RTP1, RTP2, SIC e TVI, protagonizando 126 notícias, com um total de quatro horas e cinquenta minutos".

O top3 da lista de presenças dos candidatos às eleições presidenciais nos noticiários de canais de sinal aberto é "preenchido por João Cotrim de Figueiredo e Luís Marques Mendes".

Desta forma, "na segunda posição surge João Cotrim de Figueiredo, com 124 notícias e quatro horas e quarenta e sete minutos de exposição, seguido por Luís Marques Mendes, com 119 notícias e quatro horas e quarenta e cinco minutos".

Já António José Seguro ocupa o quarto lugar do ranking, com "113 notícias com uma duração de quatro horas e trinta e quatro minutos".

A completar o quinto lugar, com 109 notícias, está André Ventura, "que foi protagonista em quatro horas e treze minutos de noticiário nos principais blocos informativos", de acordo com os dados, seguido de Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto.

"No acumulado do ano de 2025, a lista de figuras com maior tempo de exposição mediática foi liderada por Luís Montenegro".

O primeiro-ministro protagonizou 1.819 notícias, totalizando 89 horas e 57 minutos de duração, seguido por André Ventura, com 1.619 notícias e 78 horas e 15 minutos.

"O Top de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor", é referido no comunicado.

"Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 (Jornal da Tarde, Portugal em Direto e Telejornal), RTP 2 (Jornal 2), SIC (Primeiro Jornal e Jornal da Noite) e TVI (TVI Jornal e Jornal Nacional)".