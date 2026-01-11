Gouveia e Melo promete vetar decretos que atentem contra interesse geral

Após uma breve reunião com o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, um dos responsáveis do Movimento Terra de Miranda, José Maria Pires, manifestou-se preocupado com uma possível alteração da lei que possa beneficiar empresas que exploram recursos energéticos no nordeste do país.

Em causa, são reclamados aos consórcios privados por este movimento cívico mais de 1,5 mil milhões de euros em impostos.

Para Gouveia e Melo, "o que está em causa são interesses privados contra o interesse do Estado".

"Neste caso, houve um conjunto de empresas que adquiriu equipamentos do Estado. Devem pagar um conjunto de impostos, mas conseguiram, através de um conjunto de manobras também administrativas, escapar a isso", lamentou.

Caso seja eleito Presidente da República, Gouveia e Melo disse mesmo que irá vetar um decreto que, na sua perspetiva, facilite a fuga ao pagamento de impostos.

"Sim, comigo podem ter certeza de uma coisa. O interesse comum e o interesse do Estado estarão sempre à frente dos interesses privados", acentuou.