Jorge Pinto: "Cultura não pode ser elitista"
"A Cultura deve manter-se consagrada na Constituição, ao contrário do que outros candidatos defendem", diz Jorge Pinto que passou por Elvas, Beja e Mértola, esta terça-feira, no sentido de promover projetos e património.
Foto: Nuno Veiga, Lusa
O candidato apoiado pelo Livre afirma que a cultura não deve ser elitista e acusa outros candidatos de a querer retirar da Constituição. Defendeu que "ninguém deve ser obrigado a sair do lugar onde vive para criar e usufruir da arte e cultura".
Declarações proferidas em Beja onde Jorge Pinto foi conhecer o local onde vai ficar instalado o Museu de Banda Desenhada, o primeiro do país.
Questionado sobre a Festa dos Livro em Belém, promovida por Marcelo Rebelo de Sousa, Jorge Pinto afirma que, se for Presidente, não só mantém o evento como o vai levar a todo o país.