Jorge Pinto: "Cultura não pode ser elitista" 

O candidato apoiado pelo Livre afirma que a cultura não deve ser elitista e acusa outros candidatos de a querer retirar da Constituição. Defendeu que "ninguém deve ser obrigado a sair do lugar onde vive para criar e usufruir da arte e cultura".





Declarações proferidas em Beja onde Jorge Pinto foi conhecer o local onde vai ficar instalado o Museu de Banda Desenhada, o primeiro do país.





Questionado sobre a Festa dos Livro em Belém, promovida por Marcelo Rebelo de Sousa, Jorge Pinto afirma que, se for Presidente, não só mantém o evento como o vai levar a todo o país.