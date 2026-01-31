Presidenciais 2026 - Minuto Tático
Presidenciais 2026
Minuto Tático. Folclore da campanha passou para segundo plano
Filipe Luís, subdiretor da Visão, afirma que ambos os candidatos à Presidência da República "tiveram o bom senso de perceber que a campanha não pode prosseguir com o tom tradicional, folclórico e festivo".
Destaca, no entanto, uma diferença de postura e de estratégia entre ambos.
André Ventura, por estar menos no centro das atenções, adotou uma postura de confronto com o adversário e comporta-se enquanto líder partidário da oposição.
Já António José Seguro, diz Filipe Luís, apresenta-se menos confrontacional e tem evitado fazer críticas, mesmo críticas dirigidas ao Governo.