Montenegro regressa à campanha presidencial contra "projectos de governação encapotados" numas eleições que "ainda estão em aberto"

Num comício em Famalicão, distrito de Braga, começa por dizer que Marques Mendes será "o próximo Presidente da República" e traz com ele novas acusações aos adversários na corrida: "Esta é a escolha que coloca em Belém um Presidente que o será sem ter atrelado a si um projecto de governação, porque todos os outros são projectos de governação encapotados de projectos de Presidente da República", afirmou.





Luís Montenegro acusa os restantes candidatos de quererem governar a partir de Belém e defende que a escolha que garante a interdependência dos poderes é Marques Mendes. Apela também à concentração de votos, argumentando mesmo que a dispersão "seria masoquismo político", numas eleições que considera "ainda em aberto", e que poderiam levar a ter "dois extremos na segunda volta", em referência a André Ventura e a António José Seguro.





Já o candidato apoiado pelo PSD e CDS insistiu na ideia de que é o único candidato capaz de garantir a estabilidade política do país e voltou a reagir a uma nova sondagem, publicada esta quarta-feira, e que o coloca em segundo lugar nas intenções de voto: "Finalmente a sondagem da rua começa a aparecer nas sondagens das televisões", sublinhou.





A caravana de Marques Mendes começa a manhã de quinta-feira em Amarante.