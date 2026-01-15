"Não podemos entrar em lotarias, o voto do próximo domingo é de importância capital", avisa Mendes

Pede que não se entre em "lotarias" porque o voto dia 18 de Janeiro "é de importância capital e decisiva". E apela: "Não podemos deixar para a segunda volta a lotaria da estabilidade, da construção do futuro", acrescentando que "é votando já, de forma intensa e significativa" que se ganhará o futuro.





Num comício ao fim da tarde desta quinta-feira, no Palácio dos Correios, Marques Mendes pediu ainda que "tenham coragem de acreditar" que ele vai passar à segunda volta em primeiro lugar. Antes, discursou o presidente da Câmara Municipal do Porto. Pedro Duarte acredita na vitória do candidato da AD, apesar dos números das sondagens: "Cada vez mais, as pessoas decidem no momento de votar, o voto não está fixo nem cativo como estava noutros tempos".





Antes, a campanha de Marques Mendes passou pelo Mercado do Bolhão, depois de uma paragem para almoço numa cantina universitária e de uma visita a um centro comercial, no Porto, que não estava na agenda oficial.





Cavaco Silva declara apoio a Mendes, "o homem certo" para Presidente





Era mais ou menos certo que Aníbal Cavaco Silva poderia aparecer na campanha, contudo não se sabia em que moldes. No comício do final da tarde desta quinta-feira, no Palácio dos Correios, no Porto, foi transmitida uma mensagem em vídeo. O antigo Presidente da República avisa que "a escolha do próximo domingo é muito importante para o futuro" do país.

Cavaco Silva aponta que Marques Mendes é "o homem certo" para Belém e afirma que os portugueses "podem estar certos de que falará verdade e que será independente em relação às diferentes forças partidárias". O antigo líder do PSD prossegue com uma garantia: "Podem estar certos de que Marques Mendes será muito exigente em relação ao Governo. Saberá pôr o interesse nacional sempre em primeiro lugar."





A caravana da AD estará em Lisboa no último dia de campanha. Arranca a manhã de sexta-feira ainda em Sintra e dedica o restante dia à capital, com um almoço com mulheres, na Cervejaria Trindade. À tarde, Marques Mendes encontra-se com apoiantes e fecha o dia no Mercado de Algés, num encontro com jovens.