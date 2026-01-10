Norte e Minho concentram atenções dos candidatos no sétimo dia de campanha

Henrique Gouveia e Melo começa o dia na Feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, segue depois para Famalicão, onde almoçará com apoiantes e visitará o posto da GNR local daquela cidade do distrito de Braga, e contacta com a população em Santo Tirso, antes de rumar ao Porto.

Depois de visitar a Casa da Rua, na cidade Invicta, tem ainda um jantar com apoiantes em Penafiel, também no distrito do Porto, igualmente escolhido por António Filipe para o seu sétimo dia oficial de campanha.

Pela manhã, o candidato apoiado pelo PCP estará no clube desportivo CPN, em Ermesinde, tendo um comício em Vila Nova de Gaia, às 15:30, que contará com a presença do secretário-geral comunista, Paulo Raimundo.

Já António José Seguro elegeu paragens minhotas para a sua campanha: depois de visitar o Mercado Municipal de Braga, ruma à Póvoa de Lanhoso, para um almoço no qual estará o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro.

O candidato apoiado pelos socialistas mantém-se no distrito de Braga, para um contacto com a população em Celorico de Basto, vila onde o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem origens e está recenseado.

Também no Minho estará Luís Marques Mendes, que contacta com a população em Viana do Castelo ao final da manhã e almoça com apoiantes em Vila Verde.

À tarde, tem uma sessão com jovens em Guimarães, igualmente no distrito de Braga, visitando pelas 21:00 as Festas de São Gonçalinho, em Aveiro, onde na sexta-feira estiveram Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim Figueiredo, que hoje começa o dia com uma visita à Praça da Fruta nas Caldas da Rainha.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, que tem ainda um comício em Lisboa, onde também assistirá ao espetáculo "Our Stories", da Lisbon Film Orchestra, poderá encontrar Jorge Pinto nas Caldas da Rainha.

Também o candidato apoiado pelo Livre escolheu a Praça da Fruta para iniciar a sua agenda, que inclui ainda uma reunião para conhecer o trabalho da Inpulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário, em Leiria, onde tem um almoço.

Visita ainda Santarém, para uma homenagem a Salgueiro Maia, antes do jantar-comício na Academia Almadense, na outra margem do Tejo. Do lado de Lisboa estará Catarina Martins, apoiada pelo BE, que vai almoçar na cantina do Instituto Superior Técnico.

Enquanto o sindicalista André Pestana se mantém em Coimbra, para uma arruada pela baixa com distribuição de folhetos, André Ventura visita o mercado de Portalegre de manhã e tem uma arruada na Guarda ao final da tarde.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro.

Sem agenda para o sétimo dia de campanha, que termina em 16 de janeiro, estão o músico Manuel João Vieira e o pintor Humberto Correia.