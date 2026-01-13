O Minuto Tático. Pode o erro de Cotrim ser fatal?

No comentário político, Rita Figueiras, da Universidade Católica, diz que "entrámos num terreno de muitas dúvidas", o que pode tanto aumentar como diminuir as dúvidas dos eleitores.





A segunda semana arrancou com aquilo a que Eduardo Pereira Correia, politólogo e professor, chama de "cenário volátil" numa campanha que diz estar "marcada por ataques pessoais".