Projeção da Católica coloca Seguro e Ventura ou Cotrim na segunda volta





Segundo a projeção, o candidato apoiado pelo PS fica em primeiro lugar, com entre 30 a 35 por cento dos votos.O líder do Chega arrecada entre 20 a 24 por cento. Em terceiro lugar surge João Cotrim de Figueiredo, com entre 17 a 21 por cento dos votos, seguido de Henrique Gouveia e Melo (entre 11 a 14 por cento).Luís Marques Mendes aparece em quinto lugar nesta projeção (arrecadando entre oito a 11 por cento dos votos).Seguem-se António Filipe e Catarina Martins (ambos com um a três por cento), Manuel João Vieira (um a dois por cento), Jorge Pinto, André Pestana e Humberto Correia (todos com entre zero a um por cento).