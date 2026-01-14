PS "não contamina" Seguro que só pensa na vitória: "Temos de passar em primeiro"

"É um dever de todos os democratas, é um dever de todos os moderados, de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade", disse o candidato apoiado pelo PS, depois de elevar a fasquia e pedir votos suficientes para vencer a primeira de duas rondas: "Não chega passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos de passar à segunda volta em primeiro lugar".





É nesse sentido que Seguro argumenta que permitir uma vitória do líder do Chega na primeira volta seria permitir que, 50 anos após o 25 de abril, haveria uma vitória de um candidato que representa e defende o "extremismo" e o "radicalismo" e que, insiste António José Seguro, quer "dividir e pôr portugueses contra portugueses".





Com a sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, RTP e jornal Público a colocarem André Ventura e António José Seguro empatados no primeiro lugar - ainda que com uma ligeira vantagem do presidente do Chega -, o candidato que conta com o apoio do PS - mas também do apoio individual dos deputados do JPP e do PAN - renova o apelo ao voto para que haja uma disputa "equilibrada entre os dois campos políticos" que existem em Portugal: "Esses votos têm de ser todos concentrados no Seguro".





"As sondagens animam-nos", admite Seguro





Na sessão no Barreiro, António José Seguro confessou que as mais recentes sondagens animam a campanha que começou a corrida com números inferiores aos de candidaturas como a de Marques Mendes ou a de Henrique Gouveia e Melo, mas voltou a pedir contenção e trabalho aos apoiantes para garantir a vitória: "As sondagens animam-nos e, como se diz em Portugal, candeia que vai à frente...", disse, no entanto, o candidato.





Já sobre os apoios conseguidos para a candidatura, António José Seguro reconheceu que foi "bom" ter recebido o apoio do PS e salientou que "não contamina" a candidatura, mas acrescentou que também a líder do PAN, Inês Sousa Real ou o deputado único do JPP, Filipe Sousa, se juntaram aos apoiantes que, reitera o candidato, surgem dos mais diversos quadrantes políticos.





Na sessão do Barreiro, onde estiveram presentes vários deputados do PS, mas também ex-deputados e nomes próximos de António José Seguro como o ex-dirigente socialista Miguel Laranjeiro, a noite foi ainda marcada pela atuação de Agir e Milhanas que, num ato político, deram apoio à candidatura e não passaram ao lado das sondagens: