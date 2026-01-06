Reportagem Antena 1. Portugueses votam nas embaixadas no estrangeiro

A Antena 1 acompanhou a votação e falou com a responsável consular de Portugal em Bruxelas. Maria João Cocco da Fonseca e com alguns dos portugueses que já exerceram o direito de votoÉ o primeiro dia para as eleições presidenciais.Num dia frio, com muita neve as portas abriram para que se possa votar na primeira volta das eleições presidenciais. São 3 dias em que podem votarrefere Maria João Cocco da Fonseca, responsável pela seção Consular da Embaixada de Portugal na Bélgica.acrescenta.Neste primeiro dia em que já se pode votar no estrangeiro notou-se alguma calma na afluência às urnas.Mesmo assim, nas primeiras horas viram-se sobretudo muitos jovens a querer exercer o direito de voto. É uma tendência?É o caso de Guilherme Francês, 18 anos.Guilherme considera que os jovens não podem perder a ligação com Portugal.Nelson Moreira vem votar sempre que há eleições: "a partir do momento em que foi possível votar aqui, com um voto antecipado, tenho vindo sempre".E considera que as pessoas estão devidamente informadas sobre o que é que devem fazer?Mas Ana Cabral admite que devia haver mais divulgação e refere queAna defende a importância de votar, mesmo estando no estrangeiroPara Maria Teresa Freire Cardoso de Mira é importante votar porque "é um dever cívico".Mesmo estando na Bélgica, mesmo estando longe de Portugal?refere Maria Teresa.André Moreira tem 22 anos e veio votar porque consideraSobre o empenho dos jovens em participar, André diz reconhece essa vontade: "Será talvez a primeira vez, desde há muito tempo que se terá que organizar uma segunda volta também na Embaixada em Bruxelas, pelo menos de acordo com as sondagens.Maria João Cocco da Fonseca, responsável pela seção Consular da Embaixada de Portugal na Bélgica garante que está tudo pronto para esse cenário.Será possível votar até quinta-feira, no estrangeiro, só é preciso trazer o cartão de cidadão.