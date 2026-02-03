Seguro exige que apoios cheguem "rápido" ao terreno, promete ser vigilante em Belém e ouve lamentos de quem quer "reerguer-se das trevas"

Até chegar ao Parque Empresarial de Proença-a-Nova, esta terça-feira, há. E há uma empresa, entre tantas outras, esta, de cerâmica, praticamente destruída pelo mau tempo.

"O vento conseguiu entrar e levantou tudo", aponta o presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova em conversa com António José Seguro. "Temos vigas deste telhado que foram para a terceira nave do outro lado".





Já Ricardo Pequito, chefe de gabinete do presidente da Câmara, é claro: "O mais importante agora é reerguer-nos destas trevas". E pede uma chegada célere dos apoios do Governo ao terreno: "[Os apoios] são como pão para a boca, não podemos protelar no tempo a vinda dos apoios".

António José Seguro concorda e exige que as medidas anunciadas pelo Executivo de Luís Montenegro cheguem a quem mais precisa. Diz que "" e que pessoas e empresas precisam "". "", avisa o candidato à Presidência da República.Em declarações aos jornalistas, António José Seguro promete ser "" no Palácio de Belém e compromete-se a regressar ao terreno, às regiões mais afectadas pela tempestade Kristin, para "" se os apoios chegaram efectivamente a quem mais precisa. "", garante. O candidato a Belém promete ainda manter o tema na agenda política.