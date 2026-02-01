"Um falhanço em toda a linha". Ventura indignado com apoios anunciados pelo Governo

O candidato presidencial André Ventura considerou “um pouco constrangedor” que o Governo tenha anunciado um apoio de até 537 euros por pessoa ou 1.075 euros por agregado familiar.“Isto só tem uma palavra: é uma vergonha. Lamento dizê-lo assim”, vincou o líder do Chega.“As pessoas perderam tudo (…). Querem endividar ainda mais as pessoas? Sinceramente, eu não compreendo como é que de um bolo de 2,5 mil milhões, a maior parte é endividar as pessoas e a outra parte é para estruturas políticas em vez de ser para as pessoas”, disse aos jornalistas em Braga.Na visão de André Ventura, “isto é um falhanço em toda a linha da parte do Governo”.“Não sei qual era o intuito ou a estratégia, mas correu mal”, considerou.