Uma das 20 freguesias do concelho de Leiria adia votação para eleições presidenciais

Segundo informação do Município de Leiria, devido aos "danos causados pela depressão Kristin "foi decidido o adiamento do ato eleitoral na freguesia da Bidoeira de Cima para o dia 15 de fevereiro".

"Após pedido da Junta de Freguesia, foi efetuada uma avaliação ao edifício destinado à realização do ato eleitoral, tendo-se concluído que não reúne, neste momento, as condições necessárias de segurança e funcionamento, o que inviabiliza a normal realização da votação na data inicialmente prevista".

O adiamento do ato eleitoral vai ser "comunicado às entidades competentes, encontrando-se enquadrado no regime aplicável a situações excecionais que comprometem as condições materiais para o exercício do direito de voto".

Na mesma informação, a autarquia avisou que há alterações em alguns locais de voto "para garantir as melhores condições de funcionamento do ato eleitoral nas restantes freguesias, tanto para os eleitores como para os membros das mesas de voto".

Por isso, recomendou aos eleitores que "confirmem previamente o local onde devem exercer o seu direito de voto antes de se deslocarem no dia da eleição".

Os locais de voto com alteração estão na União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, União das Freguesias de Marrazes e Barosa, União das Freguesias de Colmeias e Memória, e nas freguesias de Milagres e Regueira de Pontes.

"O Município de Leiria reforça a importância da verificação antecipada do local de voto, contribuindo para o normal e organizado funcionamento do processo eleitoral".

Na quinta-feira, o Núcleo Territorial de Leiria da Iniciativa Liberal (IL) apelou ao presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, para pedir o adiamento das eleições presidenciais, devido ao estado de calamidade, com milhares de pessoas ainda sem eletricidade.

"Leiria enfrenta uma situação excecional, sob estado de calamidade, com dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade, verificando-se igualmente dificuldades no acesso a água e a serviços de telecomunicações em várias freguesias", referiu a Iniciativa Liberal de Leiria.

Por isso, a IL de Leiria apelou ao autarca para desencadear "de imediato todos os procedimentos institucionais necessários com vista ao adiamento da segunda volta das eleições presidenciais no concelho de Leiria".

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.