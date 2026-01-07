Política
Presidenciais 2026
"Vim à campanha dizer ao PSD que Marques Mendes é o melhor candidato para Portugal", diz Hugo Soares
Ao quarto dia de campanha oficial, o secretário-geral do PSD surge em Évora para tentar mobilizar os militantes, mas também aqueles que votaram na AD nas últimas eleições legislativas, que deram a vitória a Luís Montenegro.
Foto: Miguel A. Lopes, Lusa
Embalo do secretário-geral do PSD e líder parlamentar do partido na campanha a Belém. Num comício em Évora, Marques Mendes insistiu que é o candidato da estabilidade, colocando no mesmo saco os restantes dez candidatos, que acusa de estarem preocupados em criar "instabilidade" em Portugal.