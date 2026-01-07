"Vim à campanha dizer ao PSD que Marques Mendes é o melhor candidato para Portugal", diz Hugo Soares

Foto: Miguel A. Lopes, Lusa

Hugo Soares, dirigente do PSD, diz que foi à campanha para dizer ao partido que Marques Mendes "é o melhor candidato" para Portugal e que "todos aqueles que não querem que Portugal páre" só têm uma escolha no dia 18 de Janeiro.



Embalo do secretário-geral do PSD e líder parlamentar do partido na campanha a Belém. Num comício em Évora, Marques Mendes insistiu que é o candidato da estabilidade, colocando no mesmo saco os restantes dez candidatos, que acusa de estarem preocupados em criar "instabilidade" em Portugal.