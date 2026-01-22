Ex-ministra do PS aponta "falta de coerência" a Montenegro sobre pacote laboral: "Vai fazer a discussão à direita"

", afirmou a deputada, no programa Entre Políticos.Para Marina Gonçalves, não restam dúvidas sobreque a ministra do Trabalho já disse querer colocar em prática com ou sem acordo na Concertação Social.", diz ainda a ex-governante, que insiste: "".No mesmo sentido, a deputada e vice-presidente do grupo parlamentar socialista afirma que a prática da AD na atual legislatura "" os partidos, mas uma preferência pelo diálogo à direita nos temas "" que têm sido levados à Assembleia da República.

"Por mais que o Partido Socialista tente esse diálogo para encontrar pontos de equilíbrio, esse diálogo tem sido sempre feito à direita", lamenta.

Chega admite "caminho" para entendimentos, mas exige mudanças ao pacote laboral

Apesar das criticas ao PSD e a Luís Montenegro motivadas pelo posicionamento do primeiro-ministro sobre a segunda volta das eleições presidenciais, o Chega garante que está disponível para continuar a dialogar com o Governo da AD em matérias como a legislação laboral.

ode haver caminho [para entendimentos], mas a postura de Luís Montenegro foi de muito pouca negociação. Não quis ceder em nada no Orçamento do Estado. Agora, neste pacote laboral, tem uma opção: senta-se com o Chega e deixa cair tudo aquilo que são atentados aos direitos das mulheres trabalhadoras, garante que não há despedimentos coletivos e que não tornará a vida dos trabalhadores mais difícil", assinala a deputada. Não queremos saber se isto é de direita ou esquerda, queremos é respostas para os portugueses". "P", assinala a deputada.Na Antena 1, a deputada Rita Matias defendeu ainda que a posição do Chega nesta matéria não se baseia em ideologia, mas em medidas concretas: "".

No programa Entre Políticos, a deputada e dirigente Rita Matias deixa clara a disponibilidade, mas avisa queque constam do anteprojeto que o Executivo leva à Concertação Social.

PSD avança com pacote laboral: "Nós queremos reformar"

Pelo PSD, Cristóvão Norte, deputado e líder da distrital de Faro, avisa que a reforma laboral é para avançar, mas acrescenta que as respostas não se encontram exclusivamente na Assembleia da República e no diálogo com a oposição, ou seja, com o PS e com o Chega.

abertura de espírito" na discussão, mas acusa Chega e PS de, por diversas vezes, se terem "aliado um ao outro" para aprovar medidas: "Não quer dizer que não tenham sido erráticas", diz o deputado, que desvaloriza as dúvidas dos candidatos presidenciais em relação ao pacote laboral. É legítimo mostrarem reservas em relação ao pacote laboral. O que eu digo, uma vez mais, é que é preciso ter coerência nas posições e que ao presidente da República, seja ele quem for, cabe um comportamento que seja consentâneo com a estabilidade política do país, com a ideia de não dividir o país e com a magistratura de influência essencial para criar condições para que o país avance". Para o deputado do PSD, o Governo e o partido têm de ter "" na discussão, mas acusa Chega e PS de, por diversas vezes, se terem "" para aprovar medidas: "", diz o deputado, que desvaloriza as dúvidas dos candidatos presidenciais em relação ao pacote laboral.".

