PSD promete "avaliar" propostas do PS e recusa "facilitismo" na ajuda às populações afetadas

", disse, na Antena 1, Paulo Lopes Marcelo.O deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD acredita ainda que, mas avisa que não poderá haver "" na forma como o auxílio é dado a pessoas, empresas e autarquias.", vincou." entre as medidas colocadas no terreno e o rigor nas contas públicas, sublinhando que é essencial evitar a burocracia para que os apoios cheguem depressa a quem mais precisa.

"Aparentemente, esta recuperação poderá demorar entre um ano e meio e dois anos. Portanto, também não se espera que em dois ou três dias se prepare um PRR português, bem feito, bem estruturado e que se destina a ajudar nesta recuperação".

PS admite desvio orçamental, mas pede mais crescimento económico: "Há um dano quase irreparável nalgumas empresas"

O PS mostra-se disponível para viabilizar eventuais correções orçamentais, mas defende que além de olhar para a despesa que vais ser feita nas regiões afetadas, é preciso encontrar formas de acelerar a economia e de não travar o crescimento do PIB nacional.

", afirmou, na Antena 1, o deputado André Rijo." para a saúde das contas públicas nacionais.", insistiu André Rijo., numa altura em que continua a ser Luís Montenegro a assegurar a pasta após a saída de Maria Lúcia Amaral. O deputado André Rijo considera que a demora representa uma maior "" do Governo e do primeiro-ministro.

"Pode revelar alguma fragilidade naquilo que é a demora e naquilo que é um nome importante na estrutura de um governo. O Ministro da Administração Interna é um ministro essencial em qualquer governo e, portanto, pode revelar fragilidade das opções disponíveis. Não sei se o primeiro-ministro fez muitos convites, oxalá que seja um nome que possa ter uma resposta eficaz", reiterou o deputado

Iniciativa Liberal vê Montenegro "a apanhar os cacos", Livre quer respostas além do curto prazo e critica comunicação do Governo

A Iniciativa Liberal considera que o Governo não tem dado a resposta que as populações precisam no terreno e reafirma que foi um erro não ter sido decretada a situação de calamidade de forma mais célere.

", disse, no programa Entre Políticos, João Alves Ambrósio.O deputado liberal afirma que Luís Montenegro está a "" de uma gestão de crise "" e refere que a Iniciativa Liberal "".", lamentou.João Alves Ambrósio acrescenta ainda que os liberais continuam sem conseguir perceber a forma como o Governo geriu as últimas semanas, considerando que a liderança foi "" e com problemas de comunicação: "", sinalizou.Pelo Livre, a deputada Patrícia Gonçalves mostrou-se preocupada com a medida do lay-off simplificado apresentada pelo Governo e com os", disse." e afirma que o Executivo é "".

"Não tiveram tempo de encomendar o projeto de comunicação à agência de comunicação e correu tudo muito mal nos primeiros dias", criticou a deputada do Livre.





