Grande Reportagem Antena1: "Zohra: uma partitura para a liberdade"

Quase duas décadas depois da queda do regime talibã no Afeganistão, as raparigas representam ainda mais de metade dos quase 4 milhões de crianças e jovens que não vão à escola, devido a fatores como a guerra, a pobreza e o casamento infantil.



Um musicólogo quis mudar a realidade e criou em 2010 aquela que se mantém como a única escola de música do país, onde centenas de crianças desfavorecidas têm um ensino integrado e podem preparar-se para a universidade.



Foi lá que nasceu há cerca de três anos a Orquestra Zohra, a primeira orquestra feminina do Afeganistão, dirigida pela primeira maestrina da história do país - Negina Khpalwak. Durante quatro dias a orquestra esteve em Lisboa e a repórter Isabel Meira acompanhou a visita a Portugal destas meninas e jovens afegãs.



"Zohra - uma partitura para a liberdade" é uma grande reportagem de Isabel Meira.