Redução de Danos: entre a droga e a vida, Grande Reportagem Antena1 de Cláudia Godinho

O projeto foi anunciado há mais de 20 anos, mas só no ano passado, em maio de 2021, é que a primeira sala de consumo assitido em Portugal abriu portas, na Quinta do Loureiro, em Lisboa. No espaço gerido pela Associação Ares do Pinhal, o consumo de drogas é feito com vigilância de técnicos de saúde e já foram revertidas com sucesso mais de duas dezenas de overdoses. Na gíria dos técnicos, o trabalho é feito numa perspetiva de "redução de danos". Para além do consumo vigiado, muitos utentes vão à sala para terem acesso a uma refeição quente, um banho ou apenas um café. "Redução de danos - entre a droga e a vida" é uma grande reportagem da jornalista Cláudia Godinho, com sonorização de Paulo Cavaco, brevemente em Língua Gestual Portuguesa aqui Caso necessite de ajuda ou tenha amigos ou familiares que precisem, pode recorrer à Linha VIDA SOS Droga 14 14 (dias úteis 10-18h). É um serviço de aconselhamento telefónico, gratuito, anónimo e confidencial. Pode contactar também o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) ou a Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências da Administração regional de saúde da área de residência.