Refrão da Memória: onde a música ajuda na demência

Foto: Isabel Meira - Antena 1

Em Portugal, há vários anos que se fala num Plano Nacional para as demências.



Em entrevista à Antena 1, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, garante que o Governo vai avançar com medidas concretas em 2018, depois de aprovadas as Bases para a Definição de Políticas Públicas na Área das Demências.



O documento desenhado por um grupo de trabalho esteve em consulta pública e a versão final deve ser entregue no Ministério da Saúde até ao final do mês.







A Grande Reportagem Antena 1 entra no universo das demências através da música.



A musicoterapia não é uma profissão em Portugal, mas há várias instituições para a terceira idade onde a música é usada no tratamento das demências.







No ano passado, a Associação Portuguesa de Musicoterapia lançou uma petição pública para que a a actividade passe a ser uma profissão em Portugal e deu início a um processo de certificação para quem já trabalha na área.



Pelas contas da associação, em todo o país há cerca de 60 pessoas a desenvolver actividades relacionadas com a musicoterapia, mas apenas seis são musicoterapeutas certificados.



"No Refrão da Memória" é uma grande reportagem da jornalista Isabel Meira.