A Rússia registou progressos nas negociações de Abu Dhabi

O enviado da Rússia para assuntos económicos, Kirill Dmitriev, disse aos jornalistas que "há progressos", mas acrescentou que Moscovo registou tentativas do que chamou "instigadores da guerra" europeus que pretendem obstruir o processo negocial.

As delegações russa e ucraniana iniciaram hoje o segundo dia de discussões em Abu Dhabi, sob a mediação dos Estados Unidos, com o objetivo de pôr fim a quase quatro anos de guerra na Ucrânia.

"O segundo dia de negociações em Abu Dhabi começou. Estamos a trabalhar no mesmo formato de ontem (quarta-feira): consultas trilaterais, grupo de trabalho e alinhamento de posições", disse o negociador ucraniano Rustem Umerov.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano em fevereiro de 2022.