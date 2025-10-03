Alemanha. Ameaça dos drones é "sinal de alerta"

Alexander Dobrindt afirma que “a ameaça dos drones e a defesa contra os drones está a tornar-se cada vez mais difícil”. Em declarações ao jornal Bild, o ministro alemão defende que é urgente haver “mais financiamento e investigação” a nível nacional e europeu.





Até porque o encerramento temporário do aeroporto de Munique foi um “sinal de alerta” sobre a ameaça que representam os drones. Aliás, o governo alemão pretende autorizar as forças armadas a abater estes dispositivos.





“Em vez de esperar (...) a nossa polícia deve poder abater drones imediatamente”, afirmou Markus Söder, ao Bild.

“A nossa infraestrutura deve permanecer funcional em qualquer altura. Precisamos de soberania sobre o nosso espaço aéreo", afirmou após os avistamentos de drones ontem à noite sobre o aeroporto de Munique.

Entretanto, o jornal alemão Bild revela que pelo menos um dos "múltiplos" drones avistados ontem à noite sobre o aeroporto de Munique era "maior" do que o habitual.

De acordo com fontes próximas da investigação, citadas pelo Bild, este dado levanta questões sobre a natureza do incidente. No entanto, a autoridade alemã mantém o silêncio perante esta notícia.

Uma autorização que o, cuja capital é Munique, já veio defender.