Alvo de sanções ocidentais. O petróleo que levou Abramovich à fortuna

O proprietário do clube de futebol Chelsea amealhou milhares de milhões de dólares com a aquisição da companhia Sibneft, em meados da década de 1990.

Os advogados do oligarca russo, um dos alvos das sanções ocidentais motivadas pela invasão da Ucrânia, argumentam, segundo a BBC, que não há fundamentos para associar a fortuna de Abramovich a práticas criminosas.

Recorde-se que Roman Abramovich foi sancionado na semana passada pelo Governo britânico, face a laços com o presidente russo, Vladimir Putin.Alvo, em 2012, de um processo judicial desencadeado por Boris Berezovsky, antigo parceiro de negócios, Abramovich admitiu em tribunal que recorreu a suborno para levar por diante a compra da Sibneft.Num documento russo de cinco páginas obtido pela BBC, presumivelmente na posse das autoridades judiciais russas, é afirmado que. Algo que foi corroborado por um inquérito parlamentar russo levado a cabo em 1997.“Os investigadores do Departamento de Crimes económicos chegaram à conclusão de que, se Abramovich viesse a ser levado a tribunal, enfrentaria acusações de fraude [perpetrada] por um grupo criminoso organizado”, lê-se no documento, de acordo com a estação pública do Reino Unido.

O documento citado pela BBC indica que Roman Abramovich contava com a proteção do então presidente russo Boris Ieltsin.

Questionado pela BBC sobre o processo de Abramovich, o antigo procurador-geral da Rússia Yuri Skuratov disse desconhecer a existência de um tal documento. Todavia, confirmou boa parte dos pormenores sobre o negócio da Sibneft: “Basicamente, foi um esquema fraudulento, no qual aqueles que tomaram parte na privatização formaram um grupo criminoso que permitiu a Abramovich e a Berezovsky enganaremo Governo e não pagar o que esta empresa realmente valia”.



Investigação paralisada por Ieltsin



De acordo o mesmo documento, os ficheiros sobre o processo da Sibneft acabaram por ser transferidos para o Kremlin.“Skuratov estava a preparar um processo criminal por confisco da Sibneft, com base na investigação à privatização. A investigação foi travada pelo presidente Ieltsin”, diz-se no documento em causa, segundo o qual o procurador-geral foi afastado do cargo na sequência desta decisão do Kremlin.

Yuri Skuratov foi demitido em 1999, depois de ver o nome envolvido num escândalo sexual – foi divulgado um vídeo que o mostrou na companhia de duas prostitutas. O antigo procurador-geral diz-se vítima de um processo político.

O documento que serviu de base à investigação do programa Panorama refere ainda um segundo negócio selado através de um leilão fraudulento, desta feita com uma outra petrolífera, a Slavneft. Roman Abramovich associou-se a outra companhia para comprar esta petrolífera, mas enfrentou uma robusta concorrência por parte de uma empresa chinesa.



“A CNPC, companhia chinesa, uma concorrente muito forte, teve de retirar-se do leilão depois de um dos seus representantes ter sido raptado à chegada ao Aeroporto de Moscovo”, refere o documento. Para acrescentar que o delegado chinês “só foi libertado depois de a companhia declarar que se retirava” do processo de privatização.Ouvidos pela BBC, os advogados de Abramovich afirmaram que a alegação de rapto carece de quaisquer indícios e que o seu constituinte “não tem conhecimento de tal incidente”.

Abramovich e Portugal

. Em causa estão suspeitas de irregularidades em processos de atribuição de descendência judaica para obtenção de cidadania portuguesa, incluindo o oligarca russo. programa A Prova dos Factos e uma entrevista exclusiva do rabino à RTP.O rabino teve de entregar o passaporte e está proibido de se ausentar do país ou contactar com arguidos do processo.